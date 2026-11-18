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VGM burs sonuçlarına geri sayım! 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:08
VGM burs sonuçlarına geri sayım! 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. 22-31 Ekim tarihlerinde başvurularını tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencileri, aylık 4 bin TL destek sağlayan bursun sonuç tarihini merak ediyor. 6 Kasım'da başlayan incelemelerin ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapacağı duyuruya çevrildi.