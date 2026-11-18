2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KAÇ TL OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 döneminde üniversite öğrencilerine verilecek aylık burs miktarını 4 bin TL olarak açıkladı. Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere sağlanacak destek, değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazananlara ödenecek. Ortaöğrenim öğrencileri için belirlenen aylık eğitim yardımı tutarı ise 1.750 TL olarak duyuruldu.