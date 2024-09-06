Giriş Tarihi: 06.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
12:32
BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!
Film izlemeyi sevenlere müjde! Dram, korku, aksiyon ve komedi türündeki yeni ve kültleşmiş yapımlar, sinema tutkunlarına keyifli bir hafta sonu sunmaya hazırlanıyor. 6 Eylül 2024 Cuma günü birçok kategoride film vizyona giriyor. Film izlemeyi sevenlerin beyaz perdedeki filmlerle duygu dolu anlar yaşamaları mümkün. İşte, sinemaseverlerin mutlaka göz atması gereken 6 Eylül 2024 vizyon tarihli filmlerin listesi…