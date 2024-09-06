BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

GECENİN NAKARATI

Sokak müzisyeni olan Bora, her akşam İstanbul'un farklı bir noktasında gitarını çalıp, para kazanmaya çalışır. Yine müziğini yaptığı bir akşam eve dönerken yolu Ilgaz ile kesişir. Genç bir kadın olan Ilgaz, kendisinden yaşça büyük olan kocası Teoman'a boşanma davası açmıştır. Ancak yer altı dünyasından olan Teoman'ın Ilgaz'dan ayrılmak gibi bir isteği yoktur.