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Giriş Tarihi: 06.09.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:32

BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

Film izlemeyi sevenlere müjde! Dram, korku, aksiyon ve komedi türündeki yeni ve kültleşmiş yapımlar, sinema tutkunlarına keyifli bir hafta sonu sunmaya hazırlanıyor. 6 Eylül 2024 Cuma günü birçok kategoride film vizyona giriyor. Film izlemeyi sevenlerin beyaz perdedeki filmlerle duygu dolu anlar yaşamaları mümkün. İşte, sinemaseverlerin mutlaka göz atması gereken 6 Eylül 2024 vizyon tarihli filmlerin listesi…

BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

Her cuma olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyonda sinemaseverlerle buluşacak. Komediden bilim kurguya, dramdan animasyona, gerilimden korkuya birçok yapımın vizyonda olacağı bu hafta, izleyicilere farklı dünyaların kapılarını açacak. İşte, 6 Eylül 2024 Cuma gününün vizyondaki filmleri...

BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

EŞKIYA
Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 571 bin 474 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

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BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

CAMBAZ (LONGLEGS)
Longlegs, Osgood Perkins tarafından yazılan ve yönetilen yeni bir Amerikan korku gerilim filmi. Başrollerde Maika Monroe, Nicolas Cage, Alicia Witt ve Blair Underwood yer alıyor.

BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

BETERBÖCEK BETERBÖCEK (BEETLEJUICE BEETLEJUICE)
Film, Tim Burton' filmi Beterböcek'in devamı niteliğinde. Bir aile trajedisinden sonra Deetz ailesinin üç jenerasyonu birden Winter River'daki evlerine döner. Lydia'nın hayatı, ergenlik çağındaki kızı Astrid yanlışlıkla ölümden sonra hayata bir portal açtığında tepetaklak olur.

BEYAZ PERDE TAKVİMİ: 6 Eylül 2024 vizyona girecek filmler neler? Kült ve yeni yapımlar sinema perdesinde!

GECENİN NAKARATI
Sokak müzisyeni olan Bora, her akşam İstanbul'un farklı bir noktasında gitarını çalıp, para kazanmaya çalışır. Yine müziğini yaptığı bir akşam eve dönerken yolu Ilgaz ile kesişir. Genç bir kadın olan Ilgaz, kendisinden yaşça büyük olan kocası Teoman'a boşanma davası açmıştır. Ancak yer altı dünyasından olan Teoman'ın Ilgaz'dan ayrılmak gibi bir isteği yoktur.

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