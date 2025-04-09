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Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
15:30
Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan pankartı tutmadı. Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaktan kaçınması tepkilere yol açtı. Aydın boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat için de destek paylaşımı yapmıştı. İşte haberin detayları...