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Haberler Yaşam Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:30

Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açılan pankartı tutmadı. Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaktan kaçınması tepkilere yol açtı. Aydın boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat için de destek paylaşımı yapmıştı. İşte haberin detayları...

Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta törenler yapıldı. Birçok spor müsabakasında da kuruluş yıldönümü dolayısıyla pankartlar açıldı.

Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Fenerbahçe Medicana takımı ile Galatasaray Daikin maçının başında da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle oyuncular tarafından pankart açıldı.

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Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Galatasaray voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ise polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmadı.

Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Aydın'ın ısrarla pankartı tutmaması sporseverlerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Voleybolcu İlkin Aydın’dan tepki çeken hareket: Türk Polis Teşkilatı için açılan pankartı tutmadı!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, geçtiğimiz günlerde de boykot çağrısı yapan oyuncu Aybüke Pusat ile ilgili paylaşım yapmıştı.