Volkan Konak’ın ardından ağza alınamayacak laflar edenler… Paşa gönüllerine uymayanı ölüsüne dirisine bakmaksızın lince tabi tutuyorlar!

Volkan Konak'ın vefatının ardından az sayıda da olsa "geberdi" diyenlere muttali olunca, sosyal medya hesabımdan vakitlice tepkimi şöyle dile getirdim: "Anneciğim 'Kimsenin ölmesini istemeyin, her ölen kendi yerini doldurur' derdi. Ölüm bir intikam değildir, herkesin başındadır. Sevmeseniz de kimsenin ardından 'gebermiş' demeyin. Öleni sevmeseniz de sevenlerini ve yakınlarını düşünün..."

Şuncağızın da altını çizeyim: "Geberdi" diyenlere iktidarı destekleyen çevreler rağbet göstermedi, hatta "Atatürk düşmanı" veya "Siyasal İslamcı" diye yaftalanan sosyal medya fenomenleri bile karşı çıktı.