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Volkan Konak’ın ardından ağza alınamayacak laflar edenler… Paşa gönüllerine uymayanı ölüsüne dirisine bakmaksızın lince tabi tutuyorlar!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:38
Volkan Konak’ın ardından ağza alınamayacak laflar edenler… Paşa gönüllerine uymayanı ölüsüne dirisine bakmaksızın lince tabi tutuyorlar!
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı… 58 yaşında hayata gözlerini yuman Konak, memleketi Trabzon Maçka'da sonsuzluğa uğurlandı. SABAH Gazetesi yazarı Salih Tuna ise bugünkü yazısında Volkan Konak'ın ardından 'gebermiş' diyenlere sert çıktı. Tuna, "Bu ülkede ölenlerin ardından çirkin söz söylemeyi toplu ayin şeklinde FETÖ tedavüle soktu. Paşa gönüllerine uymayanı ölüsüne dirisine bakmaksızın lince tabi tutuyorlar" ifadelerini kullandı. İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı…