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Haberler Yaşam Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 16:39

araç sahiplerinin haberi yoktu! otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

Volkswagen hareketli günler geçiriyor. Elektrikli araç atağını sürdüren ünlü marka yeni aracı ID.4 GTX'i tanıttı. Bu araç sportif bir duruşa sahip. 'in önümüzdeki haftalar içinde yeni tanıtımlar yapması bekleniyor. Diğer yandan otomotiv devinin popüler modeli 'le ilgili sakladığı bazı sırları açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, Golf'lerde bulunan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun 'le de sınırlı olduğunu düşünmeyin, birçok markanın araçlarında gizli özellikler var. Volkswagen'den 'e, 'dan 'ya kadar birçok markanın araçlarında yer alan az bilinen ekstra özellikleri listeledik.

Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, , Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Focus Ghia, BMW, Mercedes, 307, VW , Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Volkswagen Golf araç sahiplerinin haberi yoktu! Alman otomobil üreticisi yıllarca gizledi!

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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