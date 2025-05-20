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Haberler Yaşam WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 22:15 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 22:15

WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

Wednesday'in 2. sezonunda sizleri daha fazla dert, daha fazla gizem ve çok daha fazla Addams Ailesi bekliyor. Heyecanla beklenen 2. sezonun yayın tarihinin netleşmesinin ardından, şimdi ise yeni bir ön gösterim yayınlandı İlk sezonuyla beğenileri toplayan Netflix yapımı dizi için, 2. sezonda heyecan dorukta. Peki, Wednesday 2. Sezon ne zaman, neler olacak? İşte, detaylar...

WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı. Sevilen yapım için yeni sezon beklenirken, Netflix Türkye youtube hesabından dizinin ön gösterimi yayınlandı. Sevilen yapımın 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Peki, yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday 2. sezonu ile seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak.

"Siyahları giyme vakti geldi. Wednesday 2. sezon 1. kısım 6 Ağustos'ta, 2. kısım 3 Eylül'de sadece Netflix'te." açıklamsı yapıldı.

WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

WEDNESDAY KONUSU

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alıyor. Zeki, alaycı ve kendine has siyah-beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken, meraklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Zekâsının yanı sıra, ardında gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye koyulacak olan Wednesday, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.

WEDNESDAY 2. SEZON: Netflix paylaştı: Wednesday 2. Sezondan yeni ön gösterim yayınlandı!

WEDNESDAY 2. SEZONDAN YENİ ÖN GÖSTERİM YAYINLANDI!

Wednesday | 2. Sezon | Ön Gösterim: Addams Ailesi | Netflix başlığıyla youtube'dan paylaşıldı.