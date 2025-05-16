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Haberler Yaşam Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:24

Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen sezonun yayın tarihi, paylaşılan ilk fragmanla birlikte resmiyet kazandı. Gotik havası ve sıra dışı karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın ikinci sezonu iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlnacak? İşte Wednesday yeni sezon tarihi ve son gelişmeler.

Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Addams ailesinin karanlık ve gizemli dünyasını takip eden izleyiciler, yeni sezon için heyecanla geri sayıma başladı. Dizi severler, "Wednesday 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, merakla beklenen Wednesday yeni sezon tarihi ve detaylar.

Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

WEDNESDAY 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday 2. sezonu ile seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Wednesday dizisinin 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak.

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Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor.

Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

WEDNESDAY 2. SEZON, 6 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?

WEDNESDAY KONUSU

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarını konu alıyor. Zeki, alaycı ve kendine has siyah-beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken, meraklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Zekâsının yanı sıra, ardında gerçekleşen gizemli cinayetleri çözmeye koyulacak olan Wednesday, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunuyor.