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Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:24
Wednesday 2. sezon çıkış tarihi: Netflix’ten izleyicilere sevindirici duyuru! Wednesday’in yeni bölümleri ne zaman gelecek?
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen sezonun yayın tarihi, paylaşılan ilk fragmanla birlikte resmiyet kazandı. Gotik havası ve sıra dışı karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın ikinci sezonu iki parça halinde izleyiciyle buluşacak. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlnacak? İşte Wednesday yeni sezon tarihi ve son gelişmeler.