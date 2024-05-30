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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA 30 Mayıs Whatsapp sorunu düzeldi mi, WP mesajlar neden iletilmiyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:44
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA 30 Mayıs Whatsapp sorunu düzeldi mi, WP mesajlar neden iletilmiyor?
Whatsapp çöktü mü son dakika araştırılıyor. 30 Mayıs tarihinde kullanıcılar Whatsapp girişlerinde sorun yaşıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsap 'da erişim sorunu ne zaman çözülecek sorusu merak konusu oldu. Peki, 30 Mayıs Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp sorunu düzeldi mi? İşte, detaylar…