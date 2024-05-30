WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA 30 Mayıs Whatsapp sorunu düzeldi mi, WP mesajlar neden iletilmiyor?

WHATSAPP MESAJLARIM VE RESİMLERİM NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.