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WhatsApp'tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:56
WhatsApp'tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç bir adam, WhatsApp üzerinden kız arkadaşına gönderdiği mesajı TikTok, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaşılan mesaj milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...