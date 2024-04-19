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Haberler Yaşam WhatsApp'tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:56

WhatsApp'tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç bir adam, WhatsApp üzerinden kız arkadaşına gönderdiği mesajı TikTok, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaşılan mesaj milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...

WhatsApp’tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar

WhatsApp, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan genç bir adam, kız arkadaşına attığı mesajı takipçileriyle paylaştı.

WhatsApp’tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar

Genç adamın attığı mesaj kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve paylaşım rekoru kırdı.

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WhatsApp’tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar

O mesajda yer alan ifadeler oldukça dikkat çekti.

WhatsApp’tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar

İşte genç adamın sevgilisine attığı o mesaj ve birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

WhatsApp’tan attığı mesaj başını yaktı! Rekor paylaşım... İşte birbirinden ilginç o mesajlar
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