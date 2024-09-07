Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NE?

Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalır. Grubun başı olan Ottway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için mücadele etmek zorundadır.