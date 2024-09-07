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Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:37

Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Joe Carnahan'ın oturduğu Gri Kurt bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. 2011 yılına ait film Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen ekibin maceralarını anlatıyor. Gerilim ve aksiyon kategorilerinde yer alan filmin konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Gri Kurt filmi 9 eylül 2024 akşamoı 23:45'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Başrolünde Liam Neeson'ın oturduğu filmde karakterler ölümcül yaralar alacak; hem insanı donduran hava koşulları hem de kurtlara yem olmamak için verilen büyük mücadeleler seyredilecek. İşte, Gri Kurt filminin ayrıntıları haberin devamında...

Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NE?
Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalır. Grubun başı olan Ottway, ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için mücadele etmek zorundadır.

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Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

GRİ KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson - Ottway
Frank Grillo - Diaz
Dermot Mulroney - Talget
Dallas Roberts - Henrick
Joe Anderson - Flannery
Nonso Anozie - Burke
James Badge Dale - Lewenden
Ben Bray - Hernandez
Anne Openshaw - Ottway's Wife

Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

GRİ KURT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Gri Kurt filminin IMDb puanı 6.8 olarak belirlenmiştir.

Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?
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