Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
16:37
Yabancı Sinema: Gri Kurt bu akşam ekranlarda! Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Joe Carnahan'ın oturduğu Gri Kurt bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. 2011 yılına ait film Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen ekibin maceralarını anlatıyor. Gerilim ve aksiyon kategorilerinde yer alan filmin konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Gri Kurt filminin konusu ne, oyuncuları kim?