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Giriş Tarihi: 06.09.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:03

Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturduğu Fast and Furious serisinin 8. filmi bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmini izlemek isteyenler filmle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona giren film ekran başındakilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

6 Eylül 2024 Cuma akşamı20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak Hızlı ve Öfkeli 8 filmi büyük ilgi çekti. Filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecek olanlar filmle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez gibi isimlerin yer aldığı aksiyon filmi ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatacak. İşte, Hızlı ve Öfkeli filmiyle ilişkin detaylar haberin devamında...

Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NE?
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

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Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Kurt Russell - Frank Petty
Jason Statham - Deckard Shaw
Charlize Theron - Cipher

Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Elsa Pataky - Elena Neves
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Tego Calderon - Tego Leo
Don Omar - Rico Santos
Helen Mirren
Kristofer Hivju
Scott Eastwood

Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükûmetinden onay istediği açıklandı.Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da başladı.

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