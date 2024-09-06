Giriş Tarihi: 06.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
16:03
Yabancı Sinema: Hızlı ve Öfkeli 8 bu akşam ekranlarda? Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturduğu Fast and Furious serisinin 8. filmi bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşacak. 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmini izlemek isteyenler filmle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona giren film ekran başındakilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kim?