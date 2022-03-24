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Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: "Fişek 5 TL! Farkı ben öderim"
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:06
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
08:06
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: "Fişek 5 TL! Farkı ben öderim"
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika gelişmesi: Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün dehşet yaratan eyleminin arkasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.