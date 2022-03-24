Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: "Fişek 5 TL! Farkı ben öderim"

SON DAKİKA | YAĞMUR SÖNMEZ'İ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINDAN MESAJ

Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı 21 yaşındaki Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.