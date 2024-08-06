Giriş Tarihi: 06.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
21:51
Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın hayatı ve kariyeri
HAMAS lideri İsmail Haniye'nin alçak bir saldırıda şehit edilmesi ardından yeni HAMAS'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu. İran Tahran'da suikaste uğrayan Haniye, Siyasi Büro Başkanı olarak görevdeydi. Onun yerine gelen Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla araştırılıyor. Bölgede gerilim artarken yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. İşte, Yahya Sinvar'ın hayatı hakkında merak edilenler...