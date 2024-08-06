Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi. Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.

Sinvar, HAMAS lideri olarak görev alacak.