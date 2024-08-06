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Giriş Tarihi: 06.08.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:51

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın hayatı ve kariyeri

HAMAS lideri İsmail Haniye'nin alçak bir saldırıda şehit edilmesi ardından yeni HAMAS'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu. İran Tahran'da suikaste uğrayan Haniye, Siyasi Büro Başkanı olarak görevdeydi. Onun yerine gelen Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla araştırılıyor. Bölgede gerilim artarken yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. İşte, Yahya Sinvar'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla gündemdeki yerini aldı. HAMAS'ın yeni lideri görevini almaya hazırlanıyor. Yeni seçilen liderin hayatına ve kariyerine dair bilgiler tüm dünyada araştırılmaya başladı. İşte, Yahya Sinvar'ın hayatı....

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri

YAHYA SİNVAR YENİ HAMAS LİDERİ OLDU!

HAMAS lideri İsmail Haniye'nin şehit olması ardından lider olarak yerine Yahya Sinvar geldi. Paylaşılan bilginin arından yeni liderin hayatı araştırılıyor.

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Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında doğdu ve ilk yıllarını burada geçirdi. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) sonra Gazze Şeridi'ne sığındı. Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda bitirdikten sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam etti ve burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi. Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.

Sinvar, HAMAS lideri olarak görev alacak.

Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? HAMAS’ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın hayatı ve kariyeri
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