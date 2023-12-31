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Haberler Yaşam Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 21:06

Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Yakıt almak için istasyona yanaşan otomobil, bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede yayılırken çevredekiler yangına müdahale etti. Facia ile burun buruna gelinen olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu. Dehşete düşüren anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

Korkutan olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobilin deposu yakıt doldurulduğu sırada alev aldı.

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Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

Bir anda yükselen alevleri gören istasyon çalışanı hortumu otomobilden çıkararak panikle yere attı.

Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

Hortumun yere düşmesiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı.

Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi

O sırada başka bir istasyon çalışanı, alev alan otomobili iterek istasyon dışına çıkarmaya çalıştı.

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