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Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 21:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
21:06
Yakıt dolduran otomobil bir anda alev aldı! Facia ile burun buruna kaldılar: Saniye saniye kaydedildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Yakıt almak için istasyona yanaşan otomobil, bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede yayılırken çevredekiler yangına müdahale etti. Facia ile burun buruna gelinen olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu. Dehşete düşüren anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.