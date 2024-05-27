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Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
19:09
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan 1. bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleri için araştırmalar başladı. Kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerine merhaba diyor. Her hafta Pazartesi günleri yayınlanacak olan yeni yapım hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor. İşte, Kanal D Yalan ilk bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…