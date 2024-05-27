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Haberler Yaşam Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:09

Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan 1. bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleri için araştırmalar başladı. Kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerine merhaba diyor. Her hafta Pazartesi günleri yayınlanacak olan yeni yapım hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor. İşte, Kanal D Yalan ilk bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

Yalan 1. bölüm izle tek parça, kesintisiz olarak bu akşam Kanal D ekranlarında! "En korkunç yalan, bir anneye söylenen yalandır" sloganıyla çekilen dizi, Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ı başrolde buluşturuyor. Yeni yapımın hikayesi kocasının katili olmakla suçlanan Melike'nin yirmi yıl sonra hapisten çıkmasıyla başlıyor. İşte, Kanal D dizi ekranı ile Yalan ilk bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

YALAN 1. BÖLÜM İZLE!

Dizinin 27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen ilk bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

https://www.kanald.com.tr/yalan

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Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

YALAN İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Yalan'ın ilk bölümünün özeti şöyle;

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir.

Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer.

Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

Yalan 1. bölüm full izle | Kanal D yeni dizisi Yalan ilk bölüm izle tek parça

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır." söylemi ile dram dolu bir anne-kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlıyor.

Merakla beklenen dizi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyacak.

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