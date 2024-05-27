Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer.

Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.