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Haberler Yaşam Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 20:19

Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalan 2. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına başladı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Serra Pirinç, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimlerin yer aldığı yapım dram yüklü hikayesiyle dikkat çekti. Hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin hikayesini anlatan dizinin son bölümünün ardından haftaya olacaklar merak uyandırdı. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalan yeni bölüm fragmanı izle linki dizinin ilk bölümü ardından izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. "En korkunç yalan, bir anneye söylenen yalandır" sloganıyla çekilen Kanal D dizisi Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ı başrolde buluşturuyor. Süreç Film imzalı yapım, kocasının katili olmakla suçlanan Melike'nin yirmi yıl sonra hapisten çıkmasıyla başladı. Peki; Yalan 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALAN 1. BÖLÜM İZLE!

Dizinin 27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen ilk bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yalan

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Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı.

Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yalan

Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALAN İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Yalan'ın ilk bölümünün özeti şöyle;

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir.

Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer.

Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.

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