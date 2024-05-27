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Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
20:19
Yalan 2. bölüm fragmanı gündemde! Kanal D Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalan 2. bölüm fragmanı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi yayın hayatına başladı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Serra Pirinç, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimlerin yer aldığı yapım dram yüklü hikayesiyle dikkat çekti. Hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin hikayesini anlatan dizinin son bölümünün ardından haftaya olacaklar merak uyandırdı. Peki; Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?