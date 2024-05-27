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Haberler Yaşam YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:23

YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Yalan konusuyla gündeme geldi. Gerçek hayat hikayesi mi yoksa uyarlama mı diye konuşulan dizinin, Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi sorularını akıllara getirdi. Dizide yer alan Duru Aksoy karakterinin aslında Duygu Nebioğlu olduğu iddia edildi. Peki, Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi? Yalan dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, merak edilen soruların yanıtı!

YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

Kanal D'nin yeni dizisi Yalan, konusu ve oyuncularıyla gündemde. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Özge Borak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyacak. Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi olduğu iddia edilen dizi sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Yalan dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

YALAN DİZİSİ GÜNDEMDE!

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

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YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

METİN AKPINAR VE KIZININ HİKAYESİ DİZİ Mİ OLDU?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Yalan dizisi ekrana gelmeden gündem oldu. Etkileyici hikayesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru'yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya'nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi?

YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

DURU AKSOY ASLINDA DUYGU NEBİOĞLU MU?

Dram dolu anne-kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. "Melike'nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı Duru Aksoy..." repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu.

YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

YALAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Yalan 27 Mayıs bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike'nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyacak olan dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

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