Haberler
Yaşam
YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:23
Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Yalan konusuyla gündeme geldi. Gerçek hayat hikayesi mi yoksa uyarlama mı diye konuşulan dizinin, Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi sorularını akıllara getirdi. Dizide yer alan Duru Aksoy karakterinin aslında Duygu Nebioğlu olduğu iddia edildi. Peki, Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi? Yalan dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, merak edilen soruların yanıtı!