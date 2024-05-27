YALAN DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI? Metin Akpınar ve kızının hikayesi dizi mi oldu?

METİN AKPINAR VE KIZININ HİKAYESİ DİZİ Mİ OLDU?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Yalan dizisi ekrana gelmeden gündem oldu. Etkileyici hikayesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru'yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya'nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi?