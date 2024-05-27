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Haberler Yaşam Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D'nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:46

Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D'nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

Her hafta pazartesi günü Kanal D ekranlarına yer almaya hazırlanan Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri ile gündemde. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimleri ağırlayan yeni dizide duygusal bir anne-kız hikayesine odaklanılacak. 'En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.' tanıtımıyla duyurulan Yalan oyuncuları arasında genç isimlerle usta oyuncular bir araya geliyor. Peki; Yalan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, 1. bölüm özeti...

Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D’nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

Yalan dizisi oyuncuları ile araştırılırken dizinin hikayesi de takip ediliyor. Dizi takipçileri ekran başında yerini alıyor. 27 Mayıs itibarıyla Kanal D ekranlarında başlayan yapım pazartesi günleri ekranda olacak. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroda uzun süredir ekranlarda görülmeyen isimler de yer alıyor. İşte, Yalan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D’nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

YALAN DİZİSİ BAŞLIYOR!

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu, dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Yalan dizisinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor.

Her hafta pazartesi günü ekranlara gelmeye hazırlanan Yalan dizisinin 1. bölümü 27 Mayıs akşamı yayında.

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Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D’nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

YALAN DİZİSİ KONUSU

"En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır." söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlıyor.

Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D’nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike'nin aslında bir yalanın içinde olduğu da ipuçları ile ortaya çıkacaktır. Dizi 1. bölümü ile takip ediliyor.

Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D’nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?

YALAN DİZİSİ OYUNCULARI

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimlerin yer aldığı yapımda genç oyuncularla usta isimler bir araya geliyor.

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