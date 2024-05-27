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Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D'nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:46
Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri: Kanal D'nin yeni yapımı Yalan dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, ne anlatıyor?
Her hafta pazartesi günü Kanal D ekranlarına yer almaya hazırlanan Yalan dizisi konusu, oyuncuları, karakterleri ile gündemde. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimleri ağırlayan yeni dizide duygusal bir anne-kız hikayesine odaklanılacak. 'En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.' tanıtımıyla duyurulan Yalan oyuncuları arasında genç isimlerle usta oyuncular bir araya geliyor. Peki; Yalan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, 1. bölüm özeti...