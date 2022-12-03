Haberler Yaşam Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 03.12.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 07:28

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkını dizisi izleyenleri gözünü 12. Yeni bölüm fragmanına çevirdi. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. Peş peşe gelişmelerin yaşandığı bölümü izleyenler gelecek hafta olacakları merak ederek Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Star Tv ile Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.