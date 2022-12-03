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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 07:28

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Yalı Çapkını dizisi izleyenleri gözünü 12. Yeni bölüm fragmanına çevirdi. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. Peş peşe gelişmelerin yaşandığı bölümü izleyenler gelecek hafta olacakları merak ederek Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Star Tv ile Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve detaylar.

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı için gözler Star Tv'ye çevrildi. Dizinin hayranları nefes kesen bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Yapımda bu hafta; İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım istemişti. Yapımın sona ermesiyle ise Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve gelecek hafta yaşanacak gelişmeler.

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11. BÖLÜM KONUSU

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister. Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler.

Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv Yalı Çapkını 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.

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