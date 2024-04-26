Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle "Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir.