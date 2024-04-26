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Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle "Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
18:28
Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle "Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 67.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümünde Ferit'in Akın'ın elinden Seyran'ı kurtarmasıyla acılar başlayacaktır. Seyran kendisine yapılanlarla mücadele ederken eski defterler açılır. Korhanlar için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle ekranı