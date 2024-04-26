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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle "Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:28

Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle "Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 67.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümünde Ferit'in Akın'ın elinden Seyran'ı kurtarmasıyla acılar başlayacaktır. Seyran kendisine yapılanlarla mücadele ederken eski defterler açılır. Korhanlar için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle ekranı

Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü için canlı izle araştırması yapan izleyiciler 67.bölümü merakla bekliyorlar. Seyran yaşadıklarıyla başa çıkabilecek mi, İfakat'in açıklayacağı gerçekler neler olacak, Ferit'in bir sonraki hamlesi ne? Tüm bunların cevabı için İşte Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yalı Çapkını dizisi 26 Nisan Cuma günü 67. bölümüyle ekranlarda. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir.

Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır.

Yalı Çapkını 67. bölüm canlı izle Koç başının devamı gelecek!” Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.

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