Haberler
Yaşam
Yalı Çapkını 90. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle, full HD, tek parça
Giriş Tarihi: 10.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
19:23
Star TV ekranlarında her cuma günü izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 90. bölüm izle sorgulamaları gündemde. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Suna ve Seyran arasında ipler tamamen gerilirken Abidin'in intikam planları artarak devam etmektedir. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından bekleniyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...