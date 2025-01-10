Yalı Çapkını 90. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle, full HD, tek parça

Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır. Büyükhanım'ın entrikaları, Naci'nin şaşırtıcı itiraflarıyla gün yüzüne çıkar ve Halis Ağa'nın aile içindeki gerçek düşmanları görmesine sebep olur.