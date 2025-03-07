YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Orhan, oğluyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken Ferit, gerçekten bir baba olmaya hazır olup olmadığını sorgular. Ancak yaşanan tüm krizlere rağmen Seyran ile bir gelecek kurma hayalinden vazgeçemez. Seyran ve Ferit, yalnızca aşklarını değil, bir aile kurma fikrini de sorgulamaya başlar.