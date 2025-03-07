Haberler
Yaşam
YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
18:36
YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 97. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği dizinin bu bölümünde Ferit, yakın çevresinden büyük bir ihanetle yüzleşiyor. Orhan ve Seyran'ın sırtından bıçakladığını düşünen Ferit, ağır bir hayal kırıklığı yaşarken, aile içindeki gerginlik giderek büyür. Ayrıca Ferit'in iş dünyasındaki durumu da tehlikeye girer. Yeni bölümdeki gelişmeleri kaçırmak istemeyen diziseverler ekran başında yerini alıyor. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve tüm detaylar...