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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 18:36

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 97. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği dizinin bu bölümünde Ferit, yakın çevresinden büyük bir ihanetle yüzleşiyor. Orhan ve Seyran'ın sırtından bıçakladığını düşünen Ferit, ağır bir hayal kırıklığı yaşarken, aile içindeki gerginlik giderek büyür. Ayrıca Ferit'in iş dünyasındaki durumu da tehlikeye girer. Yeni bölümdeki gelişmeleri kaçırmak istemeyen diziseverler ekran başında yerini alıyor. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle linki ve tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Star TV'nin sevilen dizilerinden Yalı Çapkını, 97. bölümüyle 7 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluşuyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bu yeni bölümde, heyecan ve gerilim yükselmeye devam ediyor. Dizinin bu haftaki bölümünü kaçırmak istemeyen diziseverler, ekran başına geçiyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, keisntisiz, full HD linki ve tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 97. bölümü ile ekrana geliyor.

7 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/93-bolum

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YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit'in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin, aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam'ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. Suna, Abidin'le yeni bir hayat kurmaya karar verir, ancak Karam'ın tehlikeli planları her şeyi altüst edebilir.

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Orhan, oğluyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken Ferit, gerçekten bir baba olmaya hazır olup olmadığını sorgular. Ancak yaşanan tüm krizlere rağmen Seyran ile bir gelecek kurma hayalinden vazgeçemez. Seyran ve Ferit, yalnızca aşklarını değil, bir aile kurma fikrini de sorgulamaya başlar.

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM İZLE || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD