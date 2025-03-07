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Yalı Çapkını 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 07.03.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
23:39
Yalı Çapkını 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı gündemde!
Yalı Çapkını 98. bölüm fragmanı Star TV ekranlarında takip ediliyor. Son bölüm, gelişen olaylarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. 7 Mart'ta yayınlanan son bölüm, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekerken, izleyiciler yeni bölüm fragmanını izlemek için sabırsızlanıyor. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar...