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Yalı Çapkını 99. Bölüm fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
23:23
Yalı Çapkını 99. Bölüm fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını'nın son bölümü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin 98. bölümünde yaşanan gelişmeler, Ferit ve Seyran'ın ilişkisine dair önemli ipuçları verirken, şimdi gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Yalı Çapkını 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!