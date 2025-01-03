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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:42

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edildi. Yılbaşı tatili nedeniyle dizilerin ara verdiği haftada birçok yapım yayına devam ederken, bazı yapımlar ise tatil verdi. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte, 3 Ocak Star TV yayın akışı!

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

27 Aralık Cuma akşamı 89. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını 90. bölüm bu Cuma ekrana gelecek mi sorusu yanıt arıyor. Dizinin hayranları "Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte, 3 Ocak Star TV yayın akışı!

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

27 Aralık Cuma akşamı 89. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, yılbaşı haftası dolayısıyla bu hafta yayınlanmayacak.

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YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm 10 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

3 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI!

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Hababam Sınıfı
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Halis Ağa'nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit'i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit'in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.

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