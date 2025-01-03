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YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
15:42
Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edildi. Yılbaşı tatili nedeniyle dizilerin ara verdiği haftada birçok yapım yayına devam ederken, bazı yapımlar ise tatil verdi. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte, 3 Ocak Star TV yayın akışı!