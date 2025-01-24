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Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:35
Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?
Yalı Çapkını bugün var mı 92. bölüm için sorgulanıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü ekranlara geliyor. Milli yas nedeniyle geçtiğimiz günlerde yayımlanmayan diziler nedeniyle gözler 24 Ocak 2025 Star TV yayın akışı programına döndü. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı, neden yok? İşte, detaylar...