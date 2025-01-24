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Haberler Yaşam Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:35

Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

Yalı Çapkını bugün var mı 92. bölüm için sorgulanıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım her hafta cuma günü ekranlara geliyor. Milli yas nedeniyle geçtiğimiz günlerde yayımlanmayan diziler nedeniyle gözler 24 Ocak 2025 Star TV yayın akışı programına döndü. Peki; Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı, neden yok? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

Yalı Çapkını bugün var mı yeni bölüm özelinde takip edilmeye başladı. Cuma günleri ekranlara gelen dizinin takipçileri yayın programını kontrol ediyor. Ferit ve Seyran'ın arasında yaşanacak yeni gelişmelere odaklananlar bu hafta bölüm olup olmayacağını sorguluyor. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını 92. bölüm yayın akışında görülüyor. Buna göre yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Ancak akışta değişiklik yapılabilir.

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Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

STAR TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK 2025
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını yeni bölüm akışta değişiklik olursa haftaya ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını bugün var mı, 92. bölüm yok mu? 24 Ocak Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, hem Seyran'ı hem de Abidin'i hiç düşünmedikleri durumları sorgulamaya iter. Ferit, geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken Seyran'ın onu ayakta tutmak için verdiği çaba, herkesin hayatında sarsıcı değişimlere sebep olur. Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır.

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