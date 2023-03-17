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Haberler Yaşam Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 17.03.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 19:51

Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 24. Yeni bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta; Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği yapım her hafta Cuma günü izleyenleriyle buluşuyor. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve bu haftaki bölümden detaylar.

Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisinde geçtiğimiz hafta bir iki bir kötü olan Seyran ve Ferit çiftini zor bir dönem bekliyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler "Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. Yapımın bu akşamki bölümünde yaşanacak gelişmeler oldukça merak ediliyor. İşte Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm izle ekranı ve detaylar.

Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İZLE!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit'in romantik akşamı Seyran'ın aklına Pelin'in söylediklerinin gelmesi yüzünden bölündü. Fuat Asuman'la boşanmanın eşiğine gelmeyi kaldıramayınca Halis Ağa'nın yönlendirmesiyle Seyran ve Ferit ikisini barıştırmak için plan yaptı.

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Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Seyran ve Ferit Fuat ve Asuman'ı tatilde buluşturunca ikili boşanmaktan vazgeçip, evlat edinmeye karar verdi. Öte yandan Suna ve Abidin birbirlerine olan duygularını itiraf ederken; aralarındaki yakınlık daha da arttı. Seyran'ın kendisi hakkında Suna'ya söylediklerini duyan Ferit ise Seyran'ın güvenini hiçbir zaman kazanamayacağını anlayınca ona boşanmayı önerdi.

Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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