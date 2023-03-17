Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 24. Yeni bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta; Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği yapım her hafta Cuma günü izleyenleriyle buluşuyor. Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Star Tv ile 17 Mart 2023 Yalı Çapkını 24. Yeni ve son bölüm izle ekranı ve bu haftaki bölümden detaylar.