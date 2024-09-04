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Giriş Tarihi: 04.09.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:52

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı ile bekleniyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yapımda 3. sezon bekleniyor. Pelin Akil'in kadroya dahil olmasıyla birlikte konuşulmaya başlayan dizinin takipçileri ekran başında yerlerini alıyor. Star TV ekranlarında yayımlanan yapım 74. bölümde zaman atlamasıyla dönecek. Peki; Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, kimler katıldı, hangi karakterler olacak? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

Yalı Çapkını fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yakın zamanda her hafta olduğu gibi cuma günü ekranlarda olmaya devam edecek yapıma farklı oyuncular dahil oldu. Yeni karakterle başlayacak yapımın Eylül ayında yayında olması bekleniyor. Hikayede 2 sene geçmiş olacak ve karakterlerin hayatı değişecek. İşte, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı hakkında merak edilenler...

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını 3. sezonu 13 Eylül Cuma günü yayında olacak. 74. bölümle başlayacak yapımda zaman atlaması yapıldı. 2 sene geçmiş şekilde başlayacak yeni bölümde farklı karakterler de ortaya çıkacak.

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Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı henüz izleyenler ile buluşmadı. Bu hafta gelmesi beklenen tanıtımda yeni karakterlerin görülmesi bekleniyor.

Peki, diziye kimler dahil oldu?

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI GÜNDEMDE!

Yalı Çapkını yeni sezonda Seyran karakteri için yeni partner düşünüldü. Sinan adıyla kadroya dahil olacak karaktere oyuncu Cem Söküt'ün hayat vereceği iddia edildi.

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

Öte yandan Pelin Akil'in de kadroya girdiği netleşti. Diyar karakterine hayat verecek Akil, Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit'e partner olarak geliyor.

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