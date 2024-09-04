Giriş Tarihi: 04.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
18:52
Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?
Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı ile bekleniyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yapımda 3. sezon bekleniyor. Pelin Akil'in kadroya dahil olmasıyla birlikte konuşulmaya başlayan dizinin takipçileri ekran başında yerlerini alıyor. Star TV ekranlarında yayımlanan yapım 74. bölümde zaman atlamasıyla dönecek. Peki; Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman, kimler katıldı, hangi karakterler olacak? İşte, detaylar...