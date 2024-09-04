Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gündemde! 74. bölüm zaman atlamasıyla başlıyor! Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman?

Yalı Çapkını fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yakın zamanda her hafta olduğu gibi cuma günü ekranlarda olmaya devam edecek yapıma farklı oyuncular dahil oldu. Yeni karakterle başlayacak yapımın Eylül ayında yayında olması bekleniyor. Hikayede 2 sene geçmiş olacak ve karakterlerin hayatı değişecek. İşte, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı hakkında merak edilenler...