Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
15:32
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?
Gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını 3. sezonu ile dönüyor. Dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaştığı yapım son olarak 73. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Yalı Çapkını 3. sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...