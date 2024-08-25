Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:32

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

Gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını 3. sezonu ile dönüyor. Dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaştığı yapım son olarak 73. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Yalı Çapkını 3. sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

Star TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını üçüncü sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 3. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

YALI ÇAPKINI YENİ SEZONU NE ZAMAN?
OGM Pictures'ın projesi olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftalarında yayınlanması planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ ZAMAN ATLAMASIYLA BAŞLAYACAK!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanacak.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

SEYRAN VE FERİT ARASINDA AYRILIK KRİZİ!

Bu zaman atlaması birkaç yıllık olacak ve dizide Seyran'la Ferit'in arasında bir ayrılık krizi ortaya çıkacak.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TARİHİ! 3. sezonu ile dönüyor! Yalı Çapkını yeni sezon fragman ne zaman yayınlanacak, 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

DENGELERİ BOZACAK İSİM!

Gazeteci Altuntaş'ın haberine göre birkaç yıllık zaman atlamasıyla başlayacak olan yapıma ayrıca dengeleri çok bozacak bir karakter geliyor. Bu karakterin adının sadece Sinan olduğu biliniyor.

SON DAKİKA