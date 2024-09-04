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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:54

Yalı Çapkını'nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek “Diyar” geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Yalı Çapkını 3.sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Star TV'de yayımlanan dizinin yeni sezonunda olacaklar merakla beklenirken dizinin kadrosuna Pelin Akil'in dahil edildiği açıklandı. Sezonun bomba transferi dizide Diyar karakterine hayat verecek. Pelin Akil diziyle ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar

Yalı Çapkını’nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek Diyar geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın başrolünü paylaştığı dizi bomba bir dönüşle yeni sezona başlayacak. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olurken Cem Söğüt'ün ardından Diyar karakterine hayat verecek Pelin Akil de dahil oldu. Diyar'ın Ferit' partner olarak geldiği konuşuluyor. İşte yeni sezona dair detaylar

Yalı Çapkını’nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek Diyar geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Yalı Çapkını geçtiğimiz Cuma günü sete çıktı. Oyuncular sezonun ilk set gününden paylaşımlarda bulundu. Afra Saraçoğlu'nun yeni saçları Seyran için imaj değişikliğine gidildiğini kanıtladı.

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Yalı Çapkını’nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek Diyar geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Dizinin yeni sezonunda eklenecek karakterlerin ve hikayelerin yanı sıra büyük değişiklikler seyirciyi bekliyor:

Yalı Çapkını’nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek Diyar geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Dizi 2 senelik zaman atlamasıyla Seyran ve Ferit aşkında sona gelinmesi beklenirken yeni karakterler başrollere partner olarak mı gelecek sorularını akıllara getirdi.

Yalı Çapkını’nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek Diyar geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Mert Ramazan Demir'in can verdiği Ferit'in değiştiğini ve hayatına giren Diyar'ı Pelin Akil canlandıracak.

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