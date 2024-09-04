Yalı Çapkını'nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek “Diyar” geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın başrolünü paylaştığı dizi bomba bir dönüşle yeni sezona başlayacak. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olurken Cem Söğüt'ün ardından Diyar karakterine hayat verecek Pelin Akil de dahil oldu. Diyar'ın Ferit' partner olarak geldiği konuşuluyor. İşte yeni sezona dair detaylar