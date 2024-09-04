Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:54
Yalı Çapkını'nda sete düşen yıldırım: Tüm dengeleri alt üst edecek “Diyar” geliyor! Pelin Akil diziye dahil oldu
Yalı Çapkını 3.sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Star TV'de yayımlanan dizinin yeni sezonunda olacaklar merakla beklenirken dizinin kadrosuna Pelin Akil'in dahil edildiği açıklandı. Sezonun bomba transferi dizide Diyar karakterine hayat verecek. Pelin Akil diziyle ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar