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Giriş Tarihi: 21.01.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:44

Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında 1 yaşındaki Aras ve 3 yaşındaki Müslüm Saçkesen isimli iki kardeş feci şekilde can verdi. Talihsiz çocukların cansız bedeni bugün toprağa verildi. Cezaevindeki baba özel izinle cenazeye katılırken, gözaltında olan anne katılamadı.

İHA
Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı.

Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken yangın sırasında evde yalnız olan Aras (1) ve Müslüm Saçkesen (3) isimli 2 kardeş hayatını kaybetti.

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Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri, tamamlanan işlemlerin ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, cezaevinden özel izinle katılan baba Sinan Çelik de jandarma eşliğinde katıldı.

Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

Cenaze ve defin sırasında babanın elindeki kelepçeler jandarma ekiplerince çıkarılırken çocuklarının tabutuna sarılan baba gözyaşlarına boğuldu.

Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!

Baba Çelik'in, çocuklarının tabutuna sarılması ve mezarlarına toprak atması sırasında duygu yüklü anlar yaşandı.

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