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Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
17:44
Yangında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi: Anne cenazeye katılmadı!
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangında 1 yaşındaki Aras ve 3 yaşındaki Müslüm Saçkesen isimli iki kardeş feci şekilde can verdi. Talihsiz çocukların cansız bedeni bugün toprağa verildi. Cezaevindeki baba özel izinle cenazeye katılırken, gözaltında olan anne katılamadı.