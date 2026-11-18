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Yapay zeka korkusu sözlüğe girdi: Cambridge 2026'nın kelimesini duyurdu, Bill Gates bile sessiz kalamadı
Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:58
Yapay zeka korkusu sözlüğe girdi: Cambridge 2026'nın kelimesini duyurdu, Bill Gates bile sessiz kalamadı
Cambridge Sözlüğü, yapay zekanın hayatımızı ele geçirme hızına ve yarattığı korkulara karşı çarpıcı bir hamle yaparak 2026 yılının kelimesini seçti. Makine ve insan arasındaki çizginin bulanıklaştığı bu dönemde, sözlük yazarları yönünü 15. yüzyıla çevirdi. İşte Cambridge Sözlüğü'ne göre yılın kelimesi.