Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland ise bizi makinelerden ayıran şeyin "bilinç, yaratıcılık veya şefkat" olup olmadığını sorguladığımız bir dönüm noktasında olduğumuzu belirtti. McClelland, yapay zekayla büyüyen yeni nesle şu önemli tavsiyede bulunuyor: "Hiçbir şey kaçınılmaz değil. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı."