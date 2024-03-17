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Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı'dan o sultan girdi...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
08:08
Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı'dan o sultan girdi...
"Güzellik" kavramı binlerce yıldır, en çok tartışılan fakat uzlaşma sağlanamayan bir konu olsa da, kadın güzelliği denildiğinde tarih boyunca insanların aklına özellikle birkaç isim geliyor. Tarih boyunca güzelliğiyle adından söz ettiren kadınlarla ilgili onlarca söylenti, hatta efsane de doğdu. Peki bu isimler kimlerdi? "Tarihin en güzeli kadın kimdir?" sorusunun cevabı olan o liste...