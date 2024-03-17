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Haberler Yaşam Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı'dan o sultan girdi...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:08

Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı'dan o sultan girdi...

"Güzellik" kavramı binlerce yıldır, en çok tartışılan fakat uzlaşma sağlanamayan bir konu olsa da, kadın güzelliği denildiğinde tarih boyunca insanların aklına özellikle birkaç isim geliyor. Tarih boyunca güzelliğiyle adından söz ettiren kadınlarla ilgili onlarca söylenti, hatta efsane de doğdu. Peki bu isimler kimlerdi? "Tarihin en güzeli kadın kimdir?" sorusunun cevabı olan o liste...

Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

NEFERTİTİ (M.Ö. 1370-1330)

Mısır kraliçesi ve Firavun Akhenaten'in karısı olan Nefertiti'nin ikonik büstü, güzelliğiyle ünlüdür ve antik çağlardan beri kadınsı güzelliğin sembolüdür. Kayıtlarda da bölgesindeki en güzel kadınlarından biri olarak geçer.

Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

TRUVALI HELEN (M.Ö. 12. YÜZYIL)

Yunan mitolojisinden bir figür olan Helen'in güzelliğinin, antik tarihin en ünlü çatışmalarından biri olan Truva Savaşı'nı ateşlediği söylenir.

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Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

KLEOPATRA (MÖ 69-30)

Eski Mısır'ın son Firavunu Kleopatra, zekası ve çekiciliğinin yanı sıra Julius Caesar ve Mark Antony ile olan ilişkileriyle de biliniyordu. Hem gücü hem de güzelliğiyle tarihin akışını değiştiren tarihi karakterlerden biri olarak adeta biliniyordu.

Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

HYPATİA (C. 350-415)

İskenderiyeli bir Yunan matematikçi, filozof ve gökbilimci olan Hypatia, güzelliği, zekası ve öğretme becerileriyle ünlüydü. Matematik ve astronomiye önemli katkılarda bulundu ve İskenderiye'nin entelektüel yaşamında önemli bir isimdi.

Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

İMPARATORİÇE THEODORA (C. 500-548) Bizans İmparatoru I. Justinianus'un eşi İmparatoriçe Theodora, güzelliği ve zekasıyla ünlüydü. Bizans İmparatorluğu'nun politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı, kadın hakları ve sosyal refah üzerindeki etkisiyle adından sıklıkla söz ettirdi.

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