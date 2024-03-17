Yapay zeka tarihin en güzel kadınlarını seçti! Listeye Osmanlı’dan o sultan girdi...

KLEOPATRA (MÖ 69-30)

Eski Mısır'ın son Firavunu Kleopatra, zekası ve çekiciliğinin yanı sıra Julius Caesar ve Mark Antony ile olan ilişkileriyle de biliniyordu. Hem gücü hem de güzelliğiyle tarihin akışını değiştiren tarihi karakterlerden biri olarak adeta biliniyordu.