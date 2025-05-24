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Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB'deki kirli ağı deşifre etti: “Sistemli bir şekilde batırıldım”
Giriş Tarihi: 24.05.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
06:36
Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB'deki kirli ağı deşifre etti: “Sistemli bir şekilde batırıldım”
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü İBB yolsuzluk soruşturmalarının üçüncü dalgasında ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Kırmızıgül, kazandığı tek ihalede sistematik şekilde iflasa sürüklendiğini söyledi. 2015'te kurduğu şirketle 2021'de İBB'nin bir ihalesini kazandığını belirten Kırmızıgül, sürecin ardından İBB yetkililerinden sürekli baskı gördüğünü, teslim ettiği malzemelerin kusurlu olduğu gerekçesiyle defalarca değişim yapmaya zorlandığını ifade etti. Süreç içinde ödemelerinin sürekli geciktirildiğini ve kendisine günlük 23 bin TL ceza kesildiğini belirten Kırmızıgül, "Durumu kurtarmak için Daire Başkanı Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi, Elden teslim ettim ve hak edişim hemen yapıldı." dedi.