Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB'deki kirli ağı deşifre etti: “Sistemli bir şekilde batırıldım”

"İHALEYE KATILMAMAM İÇİN TEHDİT EDİLDİM"

İfadesinde, daha sonraki ihalelere katılmak istediğinde Onur Gülin tarafından "Araştırma yapıyormuşsun, aynısı olur." sözleriyle tehdit edildiğini söyleyen Kırmızıgül, kendisine sistematik olarak İBB kapılarının kapatıldığını ifade etti.

"PARALAR TANER ÇETİN'E VİLLADA ULAŞTIRILIYOR"

Fikri Murat Demir ve Taner Çetin'in, Güzelce semtindeki lüks bir villada sık sık buluştuklarını, para alışverişlerinin burada gerçekleştiğini iddia eden Kırmızıgül, villanın kâğıt üzerinde kiralık gözüktüğünü ama aslında Taner Çetin'e ait olduğunu belirtti.