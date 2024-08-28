Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:19
Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : “'Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım”
Bartın'da 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, 7 yıldır kocasından şiddet gördüğünü ağlayarak anlattığı ve yardım istediği videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı yaptıktan 5 saat sonra boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ahsen Nur Paşalı Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlattı.