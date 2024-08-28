Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:19

Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : “'Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım”

Bartın'da 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, 7 yıldır kocasından şiddet gördüğünü ağlayarak anlattığı ve yardım istediği videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı yaptıktan 5 saat sonra boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ahsen Nur Paşalı Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlattı.

Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : ’Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, 19 Mayıs 2024 tarihinde, çocuklarını habersiz parka götürdüğü gerekçesiyle 7 yıllık evli kocası tarafından darp edilerek burnu kırıldı. Ankara'da yaşayan annesinin evine giden Ahsen Nur Paşalı, kocasının bu kez ise yakınlarının ev araçlarına zarar vermesi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasının ardından Ankara'daki kadın sığınma evine gitti.
Kocasının hakkında çıkan koruma kararını defalarca kez ihlal etmesi üzerine ise Ahsen Nur Paşalı ve 2 çocuğu bu kez Zonguldak'ta kadın sığınma evine yerleştirildi. Oradaki koşulların çocukları ile müsait olmadığını düşünen Ahsen Nur Paşalı, bu kez çocukları ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan ablasının yanına sığındı.

Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : ’Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım

7 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORDU

Ağlayarak yardım istediği paylaşımdan 5 saat sonra saldırıya uğradı
İlçe otobüs duraklarındaki tuvaletin işletmesini yapan ablası ile birlikte çalışmaya başlayan Ahsen Nur Paşalı, dün öğlen 12.00 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kocasının tehditleri nedeniyle çok korktuğunu belirterek yardım istedi. Paylaşımda 7 yıldır şiddet gördüğünü ağlayarak anlatan talihsiz kadın, akşam saat 17.00 sıralarında çalıştığı iş yerine gelen kocası O.P.'nin pompalı tüfekli saldırısı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırıdan hafif yaralı bir şekilde kurtulan 2 çocuk annesi Ahsen Nur, tedavisinin ardından polis merkezine giderek ifade verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : ’Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım

'DUR' İHTARINA UYMADI, POLİS ARACINA ÇARPTI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan öfkeli koca ve yanındaki U.G., araçta kullandıkları 3-4 farklı ve sahte plaka ile ilçeden çıkmayı başardı. Olayın ardından ilçe giriş çıkışlarını tutan polis ekipleri, aracın kullandığı sahte plakaları da tespit ederek çevre il ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bildirdi. Bartın-Cide karayolunda seyrettiğinin tespit edilmesi üzerine Kastamonu'nun Cide ilçesi girişine yakın bölgede polis ekipleri tarafından barikat kurularak araç durdurulmak istendi. Araç ve polis ekipleri arasında 'dur' ihtarına uyulmaması üzerine kovalamaca başladı. Polislerden kaçmaya çalışan öfkeli koca O.P.'nin içerisinde bulunduğu araç, polis otosuna çarparak durabildi. Her iki şahıs gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde de bulunduğu öğrenildi.

Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : ’Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım

"KALABALIK OLUŞUNCA TELAŞLANDI"

İfadesinin ardından gazetecilere dehşeti anlatan Ahsen Nur Paşalı, "Ablam çocuklarıyla denize gitmişti, ben de dükkandaydım. İçeride otururken bir arabanın yanaştığını gördüm. Bizim arabaya benziyordu. Dükkan içerisindeki takılardan dolayı göremedim. Dışarı çıktım baktım, plaka farklıydı. İçinde de şoför koltuğunda da bir başka bey oturuyordu. Buraya araç çekmenin yasak olduğunu söyleyerek, aracı çekmelerini istedim. Birinin bineceğini ve hemen çıkacaklarını söyledi. Ben de fazla muhatap olmak istemedim. Karşıdaki kafeye gidip çay aldım, oradaki teyzeyle biraz sohbet ettik. Döndüm içeriye sigaramı almak için girdim. çıktım tekrar, telefonumu aldım, ablamları arayacaktım. 'Çocuklar nerede' diye bir ses duydum. Kafamı kaldırdım baktım, eşim karşımda. Hiçbir şey yapamadım. 'Telefonu bırak çabuk elinden' dedi. Ben de o anda, hemen KADES'e bastım. O anda telefonla bir şeyler yaptığımı anladı herhalde. Elinde büyük bir tüfek vardı. Onu doğrulttu ve bir el ateş etti. Ben zıpladım, çırpındım. Arkamı dönüp, tuvaletlerin olduğu bölgeye doğru koştum. Yan döndüğümde bir el daha ateş etti. Ateş ederken bir şey dediğini duymadım, dediyse bile ben duymadım. Ağzından duyduğum son şey, 'bırak o telefonu' sözü oldu" dedi."

Yardım istedikten beş saat sonra vurulan Ahsen Nur : ’Bacaklarım yerinde duruyor mu diye baktım

Kalabalık oluşunca telaşlanmış ve kaçmış"Kocasını karşısında gördüğünde ve silahla saldırdığı anlarda çok korktuğunu ifade eden kadın, şöyle devam etti:"Bacaklarımda bir yanma hissettim. İçeriye girince de baktığım ilk şey bacaklarımdı. Acaba yerinde duruyor mu diye baktım. Sonra içeriye girdiğime de pişman oldum. Keşke girmeseydim diye düşündüm. İçeriye de girerse, beni öldüreceğini düşünüyordum. Allah'tan kaçmış. O anda bir kalabalık oluşunca, gitmiş. Kasıtlı bir şekilde ayaklarıma ateş ettiğini düşünmüyorum. Çünkü direkt bana doğrulttu tüfeği. Ateş etti ama etrafın kalabalıklaşması nedeniyle telaş etti ve ayaklarımdan vurdu."

SON DAKİKA