Haberler
Yaşam
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
16:35
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!
Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu yüreklere dokundu. Adem amca ile Yaren, geçtiğimiz gün 14'üncü kez buluştu. Binlerce kişi, filmlere ve belgesellere konu olan dostluğun yaşandığı Eskikaraağaç Leylek köyüne koştu.