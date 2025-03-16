Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 16:35

Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu yüreklere dokundu. Adem amca ile Yaren, geçtiğimiz gün 14'üncü kez buluştu. Binlerce kişi, filmlere ve belgesellere konu olan dostluğun yaşandığı Eskikaraağaç Leylek köyüne koştu.

DHA
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart'ta Eskikaraağaç'a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra gelerek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Baharın müjdecisi Yaren leyleğin 14 yıllık dostu balıkçı Adem Yılmaz'la dün kayığında buluştuğu haberini alan Yarenseverler de bu müjdeli haberle birlikte, Eskikaraağaç Leylek köyünün yolunu tuttu.

Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

Havanın da güzel olmasını fırsat bilip, kilometrelerce uzaklıktan köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşi Nazlı'yı izledi. Yaren leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı.

Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

'YAREN, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN DA SEVGİ BESLEDİĞİNİN KANITIDIR'

İstanbul'dan Yaren leyleği görmek için geldiğini söyleyen Hilal Karaca, "Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amcanın hikayesini gördüm. Çok merak ettim. Sadece yakından görmek istedim. Adem Amca ile Yaren'in hikayesi uzun bir serüven. Yakından görmek için İstanbul'dan geldim. Yaren, evcil olmayan hayvanların da sevgi beslediğini kanıtlayan bir hayvandır" dedi.