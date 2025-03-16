Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğu ile adını duyurmuştu: Binlerce kişi oraya akın etti!

'YAREN, EVCİL OLMAYAN HAYVANLARIN DA SEVGİ BESLEDİĞİNİN KANITIDIR'

İstanbul'dan Yaren leyleği görmek için geldiğini söyleyen Hilal Karaca, "Buraya daha önceden gelmemiştim. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem Amcanın hikayesini gördüm. Çok merak ettim. Sadece yakından görmek istedim. Adem Amca ile Yaren'in hikayesi uzun bir serüven. Yakından görmek için İstanbul'dan geldim. Yaren, evcil olmayan hayvanların da sevgi beslediğini kanıtlayan bir hayvandır" dedi.