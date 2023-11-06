Yargı 71. bölüm fragmanı izle! Kanal D ile Yargı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Her seferinde Kadir'in karanlığına biraz daha bulanan Yekta, büyük bir karar vermek durumundadır. Henüz neye bulaştıklarını tam da anlayamayan Osman, Can ve Çınar'ı ise halletmek zorunda oldukları görevler sıkıştırmaktadır. Öte yandan Merdan, Defne ile ilgili hiç de hoş olmayan bir gerçeğin peşine düşecektir.