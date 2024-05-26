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YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
18:02
YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı
Her pazar günü kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Yargı final izle" ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin canlı izle ekranı başında yer alındı. Son bölümde Ilgaz'ın kaçırılması ve bulunmasının ardından Ilgaz ve Ceylin mesleklerini bırakıp başka bir şehirde yaşamaya karar vermişlerdi. Yeni gittikleri şehirde evlerinin bahçesinde onları bir ceset karşıladı. Final bölümünde iki son izleyeceğimiz dizinin final bölümünde ne olacak, Ceylin ve Ilgaz ölecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı için kanal D ile yargı son bölüm canlı izle,Yargı dizisi final izle