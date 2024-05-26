YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren…Ceylin'in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin… Olay yerine çağrılan; Ceylin'lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya… Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!