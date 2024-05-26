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Haberler Yaşam YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:02

YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

Her pazar günü kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Yargı final izle" ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin canlı izle ekranı başında yer alındı. Son bölümde Ilgaz'ın kaçırılması ve bulunmasının ardından Ilgaz ve Ceylin mesleklerini bırakıp başka bir şehirde yaşamaya karar vermişlerdi. Yeni gittikleri şehirde evlerinin bahçesinde onları bir ceset karşıladı. Final bölümünde iki son izleyeceğimiz dizinin final bölümünde ne olacak, Ceylin ve Ilgaz ölecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı için kanal D ile yargı son bölüm canlı izle,Yargı dizisi final izle

YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

Yargı dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Üç sezondur kanal D ekranlarında yayınlanan dizi bu akşam final bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Senarist Sema Ergenekon'un dizi için iki farklı ihtimalde iki farklı son hazırladığı sosyal medyada çok konuşuldu. Peki final bölümünde neler olacak? İşte Yargı final canlı izle

YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

YARGI FİNAL CANLI İZLE
Yargı dizisi final bölümüne aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren…Ceylin'in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin… Olay yerine çağrılan; Ceylin'lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya… Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!

YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi… Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet…

YARGI FİNAL BÖLÜM İZLE | Yargı final bölümü Kanal D ile canlı izle ekranı

Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?

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