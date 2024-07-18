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Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi
Giriş Tarihi: 18.07.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:38
Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi
Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanık, savcının tutukluluk talebinin devam etmesi talebine rağmen ilk duruşmada tahliye edilmişti. İlk duruşmada aralarında uyuşturucu ağının Türkiye ayağını yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin de tahliye edilmesi kararını veren Mahkeme Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma açıldı.