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Haberler Yaşam Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi
Giriş Tarihi: 18.07.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 07:38

Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirilmesiyle ortaya çıkan Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağında tutuklanan 15 sanık, savcının tutukluluk talebinin devam etmesi talebine rağmen ilk duruşmada tahliye edilmişti. İlk duruşmada aralarında uyuşturucu ağının Türkiye ayağını yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin de tahliye edilmesi kararını veren Mahkeme Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma açıldı.

Halit TURAN
Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirdi. Yaşanan olay akıllara İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin gece yarısı tahliye kararını getirdi.

Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

Haklarında 5 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkan uyuşturucu baronlarının ise firar ettiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Yargıda gece 02.30 depremi! Baronların tahliyesine jet soruşturma: İkinci Zindaşti vakasına HSK incelemesi

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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