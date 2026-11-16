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Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:12

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! "Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor" sözlerine tazminat

Yargıtay Antalya'daki boşanma davasında eşine yönelik 'annem ve babama hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor, istemiyorum' diyen erkeği manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Emsal nitelik taşıyan kararda, asgari ücretle çalışan kadına da yoksulluk nafakası bağlanabileceği aktarıldı.

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Armağan YILMAZ
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Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

Antalya'da 2024 yılında karşılıklı boşanma davasında ilk derece mahkemesi tarafları eşit kusurlu buldu, boşanmaya karar verdi ancak tarafların tazminat ve nafaka taleplerini reddetti. Davalı iki tarafın istinaf (üst mahkeme) incelemesinde Bölge Adliye Mahkemesi, erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğunu tespit etti.

Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

Kadın lehine maddi tazminata hükmedildi, ancak manevi tazminat ve nafaka talepleri reddedildi. Kadın vekilinin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, 2025 tarihinde oy birliğiyle kararı kısmen bozdu.

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Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

"AĞZI KOKUYOR İSTEMİYORUM"

Yargıtay kararında, erkeğin yargılama sürecinde eşi için 'İstanbul'da yapamaz, o köyde yaşayan bir insan, benim yanıma yakışmıyor, ben onu sadece annem ve babama hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor, istemiyorum, nefret ediyorum.' ifadelerini kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

Bu sözlerin kadının kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca az kusurlu eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kaydedildi.

Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK NAFAKASINA ENGEL DEĞİL

Yargıtay, boşanma davası açıldıktan sonra hakimin, dava süresince eşlerin geçimi ve barınması için gerekli geçici önlemleri kendiliğinden almak zorunda olduğunu hatırlattı. Kadın lehine, dava tarihinden boşanmanın kesinleştiği tarihe kadar tedbir nafakası bağlanması gerektiği belirtildi.

Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

Kararda yoksulluk nafakası konusunda da dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verildi. Kadının kuruyemiş dükkanında asgari ücretle çalışmasının tek başına yoksulluk nafakasına engel olmadığı ifade edildi. Asgari ücret düzeyindeki gelirin, erkeğin ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında kadını yoksulluktan kurtarmayacağı belirtildi.

DAVA YENİDEN

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararının manevi tazminat, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası yönünden bozulmasına karar verdi. Kararın diğer bölümleri ise onandı. Dosya, tazminat ve nafaka miktarlarının yeniden belirlenmesi için mahkemeye yeniden gönderildi.

Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor sözlerine tazminat

"KARAR ÇOK YERİNDE"

Avukat Dilek Yüksel kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "eşin diğer eşi ağzın kokuyor şeklinde aşağılanması duygusal şiddete yönelik bir davranış olup boşanma davalarında kusur olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yaşanan hadisede maruz kalan eşin kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir durum ortaya çıkıyor. Yargıtay da bu kararında isabetli bir karar vererek eşin bu davranışını kusur olarak kabul etmiştir. Açılmış olan boşanma davalarında ağzın kokuyor gibi aşağılayıcı sözlerin, hakaretlerin kanıtlanması halinde maruz kalan eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.' dedi.

#ANTALYA #YARGITAY

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