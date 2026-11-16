Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! "Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor" sözlerine tazminat

"KARAR ÇOK YERİNDE"

Avukat Dilek Yüksel kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "eşin diğer eşi ağzın kokuyor şeklinde aşağılanması duygusal şiddete yönelik bir davranış olup boşanma davalarında kusur olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yaşanan hadisede maruz kalan eşin kişilik haklarına saldırı teşkil eden bir durum ortaya çıkıyor. Yargıtay da bu kararında isabetli bir karar vererek eşin bu davranışını kusur olarak kabul etmiştir. Açılmış olan boşanma davalarında ağzın kokuyor gibi aşağılayıcı sözlerin, hakaretlerin kanıtlanması halinde maruz kalan eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.' dedi.