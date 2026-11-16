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Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! 'Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor' sözlerine tazminat
Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:12
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı! "Hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor" sözlerine tazminat
Yargıtay Antalya'daki boşanma davasında eşine yönelik 'annem ve babama hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor, istemiyorum' diyen erkeği manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Emsal nitelik taşıyan kararda, asgari ücretle çalışan kadına da yoksulluk nafakası bağlanabileceği aktarıldı.