Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Göçmen kaçakçılığı yapan M. C. K., maddi çıkarı için yasal olmayan yollardan Irak, Somali ve Suriye uyruklu 16 kişiyi İzmir'den Yunanistan'a botla kaçırmak istedi. M. C. K., İzmir Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesinden aldığı 16 göçmeni 5-6 kişilik kapasiteli bota bindirdi. Seyir sırasında botun kapasitesinin üzerinde insan taşıması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bot su aldı. Su alan bot, motorunun durması sonucunda batarken, botta bulunan 4 Irak, 3 Somali ve 2 Suriye uyruklu toplam 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak, botta bulunan 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 yabancı uyruklu göçmen ise suda boğularak yaşamını yitirdi. Tekne battığı sırada tekneden atlayan M. C. K., yüzerek en yakın karaya ulaşırken, güvenlik güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı. Ancak, botta bulunan 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 yabancı uyruklu göçmen ise suda boğularak yaşamını yitirdi. Tekne battığı sırada tekneden atlayan M. C. K., yüzerek en yakın karaya ulaşırken, güvenlik güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı. Ayrıca yaşamını yitiren 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 kişide de can yeleğinin olmadığı öğrenildi. Olayların ardından yakalanan M. C. K., İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Yargılama sonrasında 'göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'taksirle öldürme' suçlarından M. C. K.'nın mahkumiyetine karar verildi. Hükme yönelik yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan istinaf başvurusunu esastan reddederken, 'taksirle öldürme' suçundan yapılan istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine karar verdi. Dosya temyiz istemi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyetin kararında, seyir esnasında botun su almasının, daha sonra su aldığı için stop eden motorun ve botun içindeki insanların etkisiyle botun alabora olmasının kaçınılmaz hale geldiğine vurgu yapıldı. Kararda, tüm bu hususlar göze alındığında sanığın kapasitesinin çok üzerinde insan taşıdığı botun dalgalara maruz kaldığı bir ortamda göçmenlerin can yeleklerini giymelerine engel olarak, botun batması ve göçmenlerin ölmesi şeklindeki muhtemel neticeyi öngördüğü kaydedildi. Kararda, tüm bu hususlar göze alındığında sanığın kapasitesinin çok üzerinde insan taşıdığı botun dalgalara maruz kaldığı bir ortamda göçmenlerin can yeleklerini giymelerine engel olarak, botun batması ve göçmenlerin ölmesi şeklindeki muhtemel neticeyi öngördüğü kaydedildi. Dava dosyasındaki kararı bozan Yargıtay, gereğinin yapılması için dosyayı İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.