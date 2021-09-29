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Haberler Yaşam Yargıtay'dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 29.09.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 10:57

Yargıtay'dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, göçmen kaçakçılığıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire, göçmen kaçakçısı M.C.K.'nin 7 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten aldığı cezayı bozarak "olası kastla öldürme" suçu saydı.

MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Göçmen kaçakçılığı yapan M. C. K., maddi çıkarı için yasal olmayan yollardan Irak, Somali ve Suriye uyruklu 16 kişiyi İzmir'den Yunanistan'a botla kaçırmak istedi. M. C. K., İzmir Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesinden aldığı 16 göçmeni 5-6 kişilik kapasiteli bota bindirdi.

Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Seyir sırasında botun kapasitesinin üzerinde insan taşıması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bot su aldı. Su alan bot, motorunun durması sonucunda batarken, botta bulunan 4 Irak, 3 Somali ve 2 Suriye uyruklu toplam 9 kişi sağ olarak kurtarıldı.

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Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Ancak, botta bulunan 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 yabancı uyruklu göçmen ise suda boğularak yaşamını yitirdi. Tekne battığı sırada tekneden atlayan M. C. K., yüzerek en yakın karaya ulaşırken, güvenlik güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı.

Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Ancak, botta bulunan 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 yabancı uyruklu göçmen ise suda boğularak yaşamını yitirdi. Tekne battığı sırada tekneden atlayan M. C. K., yüzerek en yakın karaya ulaşırken, güvenlik güçlerinin başarılı çalışması sonrasında yakalandı.

Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Ayrıca yaşamını yitiren 5'i çocuk 2'si kadın toplam 7 kişide de can yeleğinin olmadığı öğrenildi.

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