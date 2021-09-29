Yargıtay’dan göçmen kaçakçılığı kararı: 7 kişi ölmüştü!

Göçmen kaçakçılığı yapan M. C. K., maddi çıkarı için yasal olmayan yollardan Irak, Somali ve Suriye uyruklu 16 kişiyi İzmir'den Yunanistan'a botla kaçırmak istedi. M. C. K., İzmir Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesinden aldığı 16 göçmeni 5-6 kişilik kapasiteli bota bindirdi.