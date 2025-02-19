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YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:59
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, Valilik açıkladı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ankara'da Çarşamba günü itibarıyla karla karışık yağmurun Perşembe günü itibarıyla yerini kar yağışına bırakacağını bildirdi. Meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar devam ederken, gözler Ankara Valiliği açıklanlarına çevrildi. Peki, 20 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?