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Haberler Yaşam Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:21

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Gaziantep'te kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler '' Gaziantep'te okullar tatil mi, yarın Gaziantep'te okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep'te okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Gaziantep'te okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Gaziantep hava durumu raporu

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, 6 Şubat'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Gaziantep'teki kar yağışı devam ederken öğrencilerin beklediği kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. Cumartesi gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi bekleniyor. Peki Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Gaziantep'te yaşayan öğrenci ve veliler Gaziantep'te yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu vatandaşların gündeminde. Şu an için okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama bulunmuyor.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü için okulların tatil olacağına dair henüz herhangi bir açıklama yer almıyor. Açıklamaların gelmesiyle birlikte haberimiz güncellenecektir.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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