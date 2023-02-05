Haberler Yaşam Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:21

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Gaziantep’te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Gaziantep'te kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler '' Gaziantep'te okullar tatil mi, yarın Gaziantep'te okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep'te okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Gaziantep'te okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Gaziantep hava durumu raporu