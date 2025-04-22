23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba (yarın) PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

23 Nisan kargolar açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Tek tek sorgulanan kargo firmaları çalışma saatleri izleniyor. Dağıtımı bekleyenler bu kapsamda paketlerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, yarın kargolar çalışıyor mu, PTT açık mı?