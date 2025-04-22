Haberler
Yaşam
23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba (yarın) PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:11
23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba (yarın) PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında pek çok hizmet alanında çalışma düzeni değişiyor. Bu kapsamında paket gönderecekler veya bekleyenler yarın kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri ile sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan çarşamba kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı, PTT açık mı kapalı mı?