Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba (yarın) PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:11

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba (yarın) PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında pek çok hizmet alanında çalışma düzeni değişiyor. Bu kapsamında paket gönderecekler veya bekleyenler yarın kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri ile sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan çarşamba kargolar çalışıyor mu, dağıtım var mı, PTT açık mı kapalı mı?

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba yarın PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

23 Nisan kargolar açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Tek tek sorgulanan kargo firmaları çalışma saatleri izleniyor. Dağıtımı bekleyenler bu kapsamda paketlerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, yarın kargolar çalışıyor mu, PTT açık mı?

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba yarın PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 1 günlük resmi tatil verilecek. Bu nedenle bazı alanlarda çalışma düzeni değişecek.

Çarşamba günü hangi kargoların çalışacağı kargo firması özelinde sorgulanıyor. Çalışmanın olup olmayacağı değişkenlik gösterecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan kargo firmaları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba yarın PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

YURTİÇİ KARGO: Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bize 08.00-20.00 saatleri arasında çağrı merkezlerimizden ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba yarın PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?

23 NİSAN PTT AÇIK MI?

23 Nisan çarşamba günü PTT kargo paket dağıtımı ve alımı olmayacak. Bu nedenle PTT özelişnde işlem yapmak isteyenler 24 Nisan perşembe gününü bekleyecek.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? Çalışma saatleri gündemde! 23 Nisan Çarşamba yarın PTT çalışıyor mu, dağıtım var mı?