HaberlerYaşamYarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl? Sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:56Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 22:23
Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl? Sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!
Bu akşam itibarıyla başlayacak olan tam kapanma sürecinde 17 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyleyken sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri gibi birçok detay bugünden gündeme geldi. Bu kapsamda "Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağında belirli saat aralıklarında bu tür işletmelerin hizmet verebileceği duyurulmuştu. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!