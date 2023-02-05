Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:27

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?

Kar tatili son dakika Valilik açıklamaları ile takip ediliyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen kar yağışı yer yer kendisini göstermeye başladı. Yarın okullar tatil mi, ders var mı, 15 tatil uzadı mı gibi sorular öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. Sömestr ardından ders zilinin çalması beklenirken Meteoroloji hava durumu uyarıları planları değiştirdi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Malatya'da yarın okullar var mı, açık mı kapalı mı soruları yanıt arıyor. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi yarın okullar tatil mi, açılıyor mu? İşte, okulların tatil olduğu iller ve ilçeler listesi…

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?

Yarın okullar tatil mi son dakika haberleri ile takip ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Malatya Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi merak konusu. 6 Şubat Pazartesi günü yarıyıl tatilinden çıkacak öğrenciler, dersler için hazırlandı. Ancak yer yer şiddetlenen kar yağışı illerde okulların tatil olmasına neden olabilir. Yarın okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. İllerde yağışa hazırlıklar da başladı. Peki, yarın okullar açılıyor mu, hangi illerde tatil edildi? İşte, açıklamalar…

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?
Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?
SON DAKİKA