Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:27

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat İstanbul, Ankara, Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak?

Kar tatili son dakika Valilik açıklamaları ile takip ediliyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen kar yağışı yer yer kendisini göstermeye başladı. Yarın okullar tatil mi, ders var mı, 15 tatil uzadı mı gibi sorular öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. Sömestr ardından ders zilinin çalması beklenirken Meteoroloji hava durumu uyarıları planları değiştirdi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Malatya'da yarın okullar var mı, açık mı kapalı mı soruları yanıt arıyor. Peki, 6 Şubat 2023 Pazartesi yarın okullar tatil mi, açılıyor mu? İşte, okulların tatil olduğu iller ve ilçeler listesi…