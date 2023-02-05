Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:06

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Birçok kent beyaza bürünürken yarıyıl tatilinden çıkmaya hazırlanan öğrenciler kendi illerinde okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji hava durumu uyarıları gelmeye devam ederken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Valiliklerde kar tatili açıklaması takip ediliyor. Okullar Pazartesi tatil mi, hangi il ve ilçelerde tatil oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 6 Şubat yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte, okulların tatil olduğu iller ve ilçeler…