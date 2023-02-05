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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları
Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:06

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Birçok kent beyaza bürünürken yarıyıl tatilinden çıkmaya hazırlanan öğrenciler kendi illerinde okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji hava durumu uyarıları gelmeye devam ederken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Valiliklerde kar tatili açıklaması takip ediliyor. Okullar Pazartesi tatil mi, hangi il ve ilçelerde tatil oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 6 Şubat yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte, okulların tatil olduğu iller ve ilçeler…

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

Yarın okullar tatil mi, açılacak mı, ders var mı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler kar yağışı ile birlikte araştırmalara başladı. İstanbul ve Ankara Valiliği kar tatili açıklaması başta olmak üzere yağışın etkili olduğu illerde araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi, hangi illerde tatil soruları yanıt arıyor. Peki, yarın okullar açık mı kapalı mı? İşte, illerden son dakika duyuruları…

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

6 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE?

Okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili duyuruları takip ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

Okullarda kar tatili olması durumunda haberimizdeki yerini alacak.

Öte yandan yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi okullar açık mı kapalı mı, 15 tatil uzadı mı? Kar tatili açıklamaları

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak.

Pazar günü sıcakların 0 derecenin altında hissedileceği tahmin ediliyor.

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