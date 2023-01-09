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Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:56

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil soruları yüksek kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı sonrası yanıt aramaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve velileri, Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi? İşte, 10 Ocak 2023 Salı kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

Ocak ayına girilmesiyle beraber kara kış kendisini göstermeye başladı. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Doğu'da yer alan illerde yoğun kar yağışı var. Hal böyleyken öğretmenler, öğrenciler ve velileri, yağışlı hava sebebiyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Van Valiliği, okulların bugün için tatil edildiğini duyurmuştu. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi? İşte, yanıtı.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 41 KENT

Raporlara göre; 7 - 13 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.

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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

10 OCAK 2023 SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE TATİL?

41 ile kar yağışığı beklendiği yönünde açıklama yapıldı. Söz konusu açıklama sonrası kar tatili açıklaması için gözler Valiliklere çevrildi.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

Van ve Artvin dışında henüz herhangi bir ilden kar tatili açıklaması gelmedi. Olası kar tatili açıklaması için yaşanılan ilin Valiliğine ait sosyal medya hesaplarına ve resmi internet adresilerine belirli aralıklarla göz atabilirsiniz.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

VAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Van Valiliği'nden gelen 9 Ocak 2023 tarihi için geçerli kar tatili açıklaması şöyle:

"Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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