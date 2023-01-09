Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:56

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil soruları yüksek kesimlerde başlayan yoğun kar yağışı sonrası yanıt aramaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu noktada öğretmenler, öğrenciler ve velileri, Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 10 Ocak 2023 Salı okullar açık mı, kapalı mı, hangi illerde tatil ilan edildi? İşte, 10 Ocak 2023 Salı kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi.