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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:46

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporlarına göre, bu hafta da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı belirtilirken, öğrenciler ve veliler "19 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, Valiliikten açıklama geldi mi, son durum ne?

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, salı gününden itibaren belirgin şekilde düşecek ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına inecek. Bu durum, öğrenci, öğretmen ve velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda meraklandırdı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek, Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 19 Şubat'tan itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülke genelinde etkisini göstereceği bildirildi. Açıklamada, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği vurgulandı. Soğuk havanın etkisini en az bir hafta boyunca sürdüreceği tahmin ediliyor.

19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz Valiliklerden bir açıklama yapılmadı.

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Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

KASTAMONU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

SİNOP'TA OKULLAR 1 GÜNLÜK TATİL EDİLDİ!

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

SAMSUN VALİLİĞİ DUYURDU

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

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