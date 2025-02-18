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Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:46
Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!
Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporlarına göre, bu hafta da sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı belirtilirken, öğrenciler ve veliler "19 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, Valiliikten açıklama geldi mi, son durum ne?