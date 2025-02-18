Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba günü okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararlarında!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 19 Şubat'tan itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülke genelinde etkisini göstereceği bildirildi. Açıklamada, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği vurgulandı. Soğuk havanın etkisini en az bir hafta boyunca sürdüreceği tahmin ediliyor.

19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz Valiliklerden bir açıklama yapılmadı.