Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararı bir süredir vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Geçtiğimiz sene bu tarihlerde uygulanan kısıtlama nedeniyle bu yıl da yasak geleceği gibi iddialar konuşulmuştu. Konuya ilişkin ilk açıklama Bakan Koca'dan gelmiş ve kısıtlama ile ilgili henüz karar alınmadığı kaydedilmişti. 30 Aralık bugün ise binlerce kişi "Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...