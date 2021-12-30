Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Yeni yıla sayılı saatler kala milyonların gündeminde yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu yerini aldı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında kısıtlama uygulanan 31 Aralık tarihinde bu sene nasıl bir uygulama izleneceği merak ediliyor. Bu noktada ise "Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu akşam saatleriyle birlikte yanıt aramaya başladı. Vaka sayıları yeniden artışa geçerken gözler bu kapsamda yetkili isimlerden gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti. Peki, Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...