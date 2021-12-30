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Haberler Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 20:45

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Yeni yıla sayılı saatler kala milyonların gündeminde yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu yerini aldı. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında kısıtlama uygulanan 31 Aralık tarihinde bu sene nasıl bir uygulama izleneceği merak ediliyor. Bu noktada ise "Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu akşam saatleriyle birlikte yanıt aramaya başladı. Vaka sayıları yeniden artışa geçerken gözler bu kapsamda yetkili isimlerden gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti. Peki, Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararı bir süredir vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Geçtiğimiz sene bu tarihlerde uygulanan kısıtlama nedeniyle bu yıl da yasak geleceği gibi iddialar konuşulmuştu. Konuya ilişkin ilk açıklama Bakan Koca'dan gelmiş ve kısıtlama ile ilgili henüz karar alınmadığı kaydedilmişti. 30 Aralık bugün ise binlerce kişi "Yarın yasak var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

YARIN YASAK VAR MI?

Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Ancak bu yıl için böyle bir açıklama gelmediğinden 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının olmayacağı netleşmiş oldu.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşında yasak kısıtlama olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu netlik kazandı!

Ankara Valiliği, başkentte yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğe kapatılacak yolların listesini paylaştı.

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